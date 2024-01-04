ISW: Путин нацелился на конфликт в новом регионе 4 4.01.2024, 13:06

9,634

Российские пропагандисты уже начали готовить почву.

Известный российский пропагандист Михаил Звинчук и еще один Z-военкор решили ответить на комментарии МИД Дании относительно присутствия российской армии в Арктике. Еще в конце декабря 2023 года Датская служба военной разведки опубликовала отчет об активности России в Арктике.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) не сомневаются, что Кремль уже готовит информационную почву для нового конфликта, в котором виновником снова будет Запад.

Пропагандист Звинчук сообщил, что заявления Дании — это намек на возможный конфликт с РФ за «господство» в Арктике.

Еще 21 декабря 2023 года начальник Генштаба РФ Герасимов отчитался о том, что в Арктику войска были отправлены не для демонстрации силы, а для обеспечения «экономического развития РФ» в этом регионе.

Однако в самом Кремле заявляют, что это западные страны готовятся к конфронтации с РФ в Арктике, именно поэтому якобы в МО РФ и реформировали Ленинградский военный округ для противостояния Финляндии и НАТО.

Аналитики из ISW уверены, что заявления Звинчука и МО РФ — это часть усилий Кремля по созданию информационных условий, чтобы обвинить Данию и другие страны Запада в будущих конфликтах с Россией.

Такая оценка события выглядит реалистичной, особенно после заявлений Путина о том, что именно Запад является главным врагом РФ.

Рупорам Кремля дано задание проникнуть как можно глубже в российское информационное пространство по теме Арктики.

Еще один Z-паблик «Два майора» подлил масло в огонь, когда опубликовал пост о возможном военном конфликте РФ против стран Балтии и Северной Европы.

Пропагандисты пишут, что Запад готовит страны Балтии и Северной Европы к будущей конфронтации с РФ. Именно этим странам не хватает суверенитета и ими управляют извне.

Аналогичная риторика Кремля наблюдается относительно Украины, когда Путин постоянно говорит о том, что Киев лишь марионетка в руках Запада.

Эти информационные линии тревожно похожи на оправдания, которые Кремль использовал для вторжения в Украину в 2022 году и для продолжения войны.

Нет никаких признаков того, что Россия будет стремиться к конфликту с НАТО в самом ближайшем будущем, но Москва начала проводить подобные информационные операции в Украине за много лет до российского вторжения в 2014 и 2022 годах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».