Россияне под Кременной эпично уничтожили свой танк и выдали его за украинский 4.01.2024, 13:14

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Видеофакт.

Российские военные попали в свой же танк в лесах под Кременной на Луганщине. Удар сняли на видео и выдали за пораженный танк ВСУ. Об этом сообщают в украинском телеграм-канале Combat footage UA.

«Р*сня подает свой уничтоженный танк под Кременной, как «эпическое уничтожение украинского танка», — говорится в сообщении.

В качестве доказательства создания фейка об уничтожении танка приводятся посты российских телеграм-каналов.

«Эпический удар: танк ВСУ разорвало в щепки от удара «отважных» возле Кременной. Бойцы группировки «Центр» уничтожают технику врага, поддерживая наступление возле Кременной. Разведчики ЦВО обнаружили в лесу танк ВСУ и точным ударом уничтожили его», — расписывают уничтожение танка «Военкоры русской весны».

Также Combat footage UA в противовес посту пропагандистов добавляет видео работы аэроразведчиков 1-й бригады оперативного назначения бригады «Буревій» НГУ, где видно, как этот самый «уничтоженный украинский танк» едет по лесу, и как они впоследствии попадают по нему дроном.

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