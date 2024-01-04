Эстонская фирма Sorainen уходит из Беларуси 4.01.2024, 13:22

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В нашей стране она работала на протяжении 15 лет.

Эстонская юридическая фирма Sorainen приняла решение в этом году все-таки закрыть свой офис в Беларуси. Об этом сообщает postimees.

Как пояснил управляющий партнер эстонского офиса Sorainen Каупо Лепасеппа, они оставались в Беларуси из-за своих клиентов, которыми были крупные международные компании, нуждающиеся в юридической помощи для реорганизации. Теперь же фирма все-таки решила покинуть Беларусь. Минский офис будет сворачиваться постепенно.

Sorainen в Беларуси участвовала в сопровождении крупных сделок. В частности, речь идет продаже пакета ОАО «Белгипс» немецкой компании DEG. Также компания принимала участие в продаже пакета акций ОАО «Пивоваренная компания Аливария», который принадлежал Европейскому банку реконструкции и развития. В 2018 году 10,5% акций купила Baltic Beverages Holding , входящая в группу Carlsberg.

В Беларуси Sorainen работала на протяжении 15 лет.

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