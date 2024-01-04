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Политзаключенного анархиста Александра Францкевича перевели в другую колонию

  • 4.01.2024, 13:28
Политзаключенного анархиста Александра Францкевича перевели в другую колонию
Александр Францкевич
Фото: БелаПАН

Стало известно, где он находится сейчас.

Анархиста Александра Францкевича, осужденного на 16 лет и 9 месяцев, перевели в ИК-11 в Волковыске, сообщает телеграм-канал «АЧК-Беларусь».

Заключенный отбывал наказание в ивацевичской колонии №5, которую расформировали по указу Лукашенко, опубликованному в конце октября 2023 года.

Александр — фигурант дела «Революционного действия», по которому осудили девятерых активистов и правозащитницу Марфу Рабкову.

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