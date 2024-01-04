Политзаключенного анархиста Александра Францкевича перевели в другую колонию
- 4.01.2024, 13:28
Стало известно, где он находится сейчас.
Анархиста Александра Францкевича, осужденного на 16 лет и 9 месяцев, перевели в ИК-11 в Волковыске, сообщает телеграм-канал «АЧК-Беларусь».
Заключенный отбывал наказание в ивацевичской колонии №5, которую расформировали по указу Лукашенко, опубликованному в конце октября 2023 года.
Александр — фигурант дела «Революционного действия», по которому осудили девятерых активистов и правозащитницу Марфу Рабкову.