У россиян из-за массового дезертирства возникла еще одна проблема 4.01.2024, 13:32

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Она касается в первую очередь раненых оккупантов.

Российских оккупантов, получивших ранения на войне в Украине, лишают медицинских отпусков из-за значительного количества дезертирства.

Об этом в четверг, 4 января, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины

По информации ведомства, невозвращение бойцов с реабилитации стало для оккупационной армии острой проблемой. Поэтому запрет отпусков для раненых оккупантов является еще одним методом, которым российское командование пытается прекратить массовое дезертирство.

Кроме того, как отмечает ГУР, гражданские больницы в оккупированных украинских городах, которые россияне используют как военные госпитали, переполнены. В связи с этим российское командование решило отказывать в лечении легким раненым.

Зато помощь оказывают только тем оккупантам, которые получили ранения средней тяжести, а тяжело раненых из-за нехватки специалистов и оборудования отправляют в РФ.

28 декабря ГУР сообщало, что из-за потерь на фронте военное руководство РФ пытается расширить обучение младших лейтенантов и сократить продолжительность соответствующих тренировок.

Тех, кто прошел ускоренную подготовку и получил первичное офицерское звание, сразу отправляют на фронт.

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