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ВСУ разбили колонну бронетехники армии РФ под Синьковкой

  • 4.01.2024, 13:42
  • 1,938
ВСУ разбили колонну бронетехники армии РФ под Синьковкой

Новое видео легендарного разгрома.

В Интернете появилось новое видео ставшего легендарным успеха ВСУ под Синьковкой на Купянском направлении, где украинская армия устроила настоящий разгром россиянам.

Армия РФ пыталась продвигаться целой колонной бронетехники в направлении украинских позиций, однако попала под шквальный удар ВСУ из всех видов оружия.

Видео опубликовал военный журналист Юрий Бутусов.

Колонна россиян погибла практически в полном составе. На опубликованных кадрах совместная работа 14-й ОМБр им. князя Романа Великого и 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского.

В социальных сетях отмечают еще один ракурс неудавшегося российского штурма под Синьковкой, который состоялся в середине декабря 2023 года.

Видео показывает абсолютную бойню, в которую был послан этот российский отряд.

Артиллерия, кассетные боеприпасы, беспилотники, крупнокалиберные пулеметы — все лупит по ним.

2-й российский ОБТ мгновенно сгорает и испепеляет собственный экипаж после подрыва на мине.

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