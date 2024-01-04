ВСУ разбили колонну бронетехники армии РФ под Синьковкой 4.01.2024, 13:42

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Новое видео легендарного разгрома.

В Интернете появилось новое видео ставшего легендарным успеха ВСУ под Синьковкой на Купянском направлении, где украинская армия устроила настоящий разгром россиянам.

Армия РФ пыталась продвигаться целой колонной бронетехники в направлении украинских позиций, однако попала под шквальный удар ВСУ из всех видов оружия.

Видео опубликовал военный журналист Юрий Бутусов.

Another angle of a failed Russian assault near Synkivka in mid December 2023.



It shows the absolute carnage in which this Russian detachment has been sent into. Artillery, cluster ammunition, drones, heavy machine guns, everything is pounding them. The 2nd Russian MBT instantly… pic.twitter.com/rvYHYOs0JN — (((Tendar))) (@Tendar) January 4, 2024

Колонна россиян погибла практически в полном составе. На опубликованных кадрах совместная работа 14-й ОМБр им. князя Романа Великого и 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского.

В социальных сетях отмечают еще один ракурс неудавшегося российского штурма под Синьковкой, который состоялся в середине декабря 2023 года.

Видео показывает абсолютную бойню, в которую был послан этот российский отряд.

Артиллерия, кассетные боеприпасы, беспилотники, крупнокалиберные пулеметы — все лупит по ним.

2-й российский ОБТ мгновенно сгорает и испепеляет собственный экипаж после подрыва на мине.

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