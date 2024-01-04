За сутки очередь легковых авто на выезд из Беларуси в ЕС выросла в 2,4 раза 4.01.2024, 13:51

Архивное фото: PAP

Что сейчас происходит в пунктах пропуска?

Очередь легкового транспорта в ЕС выросла в 2,4 раза за сутки, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

«За 24 часа количество легковых авто, которые ожидают въезда на сопредельную территорию, увеличилось с 225 до 545 единиц. Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест»), его сотрудники приняли на свою территорию 42% транспорта от нормы», — проинформировали в ведомстве.

На литовском направлении меньше всего легковушек, по данным ГПК, оформили в погранпереходе «Мядининкай» («Каменный Лог») — 54% авто. В латвийском — «Патерниеки» («Григоровщина») — приняли 56%.

Самым загруженным маршрутом в ЕС для фур остается литовский пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони»), перед которым находятся около 500 большегрузов. Меньше всего грузовых авто оформили в «Мядининкае» («Каменный Лог») — 15%.

В польском пункте пропуска «Кукурыки» («Козловичи») выполнили норму по пропуску на 49%. Въезда на сопредельную территорию ожидают около 145 фур, заявили пограничники.

Перед латвийским пунктом пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») количество фур за сутки увеличилось с 30 до 110 единиц. Латвийская сторона приняла на свою территорию 40% авто.

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