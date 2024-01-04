Ботекс против Рады Русских Телеграм-канал «СерпомПо»

4.01.2024, 13:56

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Баттл будет интересным.

Посмотрите на предварительный список кандидатов в президенты. Предварительный, потому что самовыдвиженцам - Путину, Баташеву и Русских - надо собрать 300 тыс. подписей. Тем, кто выдвинут партиями, не представленными в Госдуме, - Бабурину, Богданову, Малинковичу, Надеждину, Свиридовой - по 100 тыс.

Пока же в наличии 11 кандидатов, а выбирать некого и интриги никакой.

Хотя у нас есть идея. Оставить в окончательном бюллетене Путина (его Памфилова ни за что не вычеркнет) и «русскую радость» - Раду Русских.

Учитывая явное (фото говорят сами за себя) увлечение Путина косметическими процедурами баттл между ним и бьюти-блогером Русских может быть интересным. Как минимум для женской аудитории.

Представляете себе темы дебатов: «Ботокс - за и против», «Путин за филеры, Русских за круговую подтяжку», «Стоит ли подкачивать губы?», «Липосакция - не панацея» и т.д. и т.п.

Есть темы, которые заинтересуют мужчин. Не только пересадка волос как способ борьбы с облысением (Путин почему-то игнорирует). Но такая тема: «Как сделать тело накачанным и рельефным?».

Издеваемся, скажете? Ничуть. Это явно куда интереснее тех фальшивых дебатов, которые всех ждут.

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