Зачем к пылесосу прикреплять втулку от бумажных полотенец? 5 4.01.2024, 14:05

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Эффект будет неожиданным.

Мытье окон — настоящий кошмар для многих людей. Мало того, что приходится изрядно потрудится, так еще и результат не всегда удовлетворительный. Например, одной из проблем являются разводы. Но есть и другая, которая может испортить все наши усилия — нижняя часть рамы. К счастью, есть простой способ очистить труднодоступные места.

Окно — это не просто стеклопакет. При их мытье необходимо позаботиться и о рамах. Однако мы часто забываем о другом важном месте. Именно здесь скапливается больше всего грязи, но редко кто-то обращает на это внимание.

Речь идет о нижней части рамы, которая находится непосредственно под створкой. Именно сюда попадает большинство сухих листьев, пыльцы и насекомых. Они отмирают и остаются там до тех пор, пока мы не приступим к уборке.

При этом часто пространство настолько узкое, что пробраться внутрь очень сложно. Многие пытаются использовать пылесос, но его труба гораздо шире. Остается только ковырять ватной палочкой или другими средствами. А ведь это можно сделать гораздо проще.

Все, что вам нужно, — это втулка от туалетной бумаги или бумажных полотенец.

Способ очистки этой части окна появился в Instagram аккаунте под названием acleanbee.

Автор показала, как она справляется с этой проблемной зоной. Она прикрепила картонную втулку к трубке пылесоса и сплющила ее конец.

Таким образом, не потратив ни копейки, она создала идеальный инструмент для пылесоса в щели под окном.

После того, как вы собрали пыль и грязь пылесосом, просто проведите по этому месту тряпкой или бумажным полотенцем, смоченным в уксусе. Готово! Наконец-то окна действительно чистые!

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