Оккупанты потеряли полроты, чтобы эвакуировать «важную шишку» из-под Работино 4.01.2024, 14:10

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Боец ВСУ рассказал подробности.

В районе Работино на Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты пытались идти на штурм, но их планы сломали разведчики Сил обороны Украины.

Об этом в своем телеграм-канале 4 января рассказал доброволец 24 ОШБр «Айдар», позывной «Осман», Станислав Бунятов.

«Оккупанты пытались штурмовать Работино, но благодаря нашим крутым разведчикам их быстро «обломали», — проинформировал он.

Он добавил, что на этом участке фронта российские захватчики понесли потери, в частности, и во время эвакуации раненого.

«Вблизи Работино оккупанты уже положили пол роты личного состава ради эвакуации 200-го, наверное очень важная шишечка отошла к Кобзону», — отметил Станислав Бунятов.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 4 января сообщили, что на Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Работино.

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