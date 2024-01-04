Россияне начинают прозревать 5 Алексей Копытько

4.01.2024, 14:20

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Растет ощущение неизбежного возмездия.

Читаю в российских пабликах обсуждение атак российской авиации и ПВО на Белгород и село в Воронежской области. Что характерно – уже практически нет причитаний «а нас-то за что?».

Россияне самоприучаются к мысли, что любая атака на любой российский город заведомо оправдана. У публики нет никаких иллюзий на счет того, что Россия учинила против Украины и что творит оккупационная армия. Растет ощущение неизбежного возмездия и персональной опасности. Масса параллелей с Кавказом, но в духе, что украинцы способны на большее.

Война постепенно вползает в каждый российский дом. Следует осознавать, что прямое участие в интервенции (армия, наемники, члены семей и т.д.) пока принимает лишь небольшой процент россиян. Они получают бонусы в виде больших денег и риски инвалидности/гибели. Большая часть населения ощущала лишь косвенные последствия. Теперь прямые угрозы (в виде ракет росавиации, отбитых наглухо «ветеранов СВО» и др.) затрагивают все больше людей.

А кто же это сделал?

Алексей Копытько, t.me

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