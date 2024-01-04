Белорусских спортсменов не допустили до зимней юношеской Олимпиады 4.01.2024, 14:23

1,540

Соревнования пройдут в Южной Корее.

Спортсмены Беларуси и России пропустят зимние юношеские Олимпийские игры, которые с 19 января по 1 февраля пройдут в провинции Канвондо (Южная Корея).

Атлеты двух стран не допущены к соревнованиям даже в нейтральном статусе, пишет «Позiрк».

Отмечается, что квалификация на юношескую Олимпиаду завершилась в декабре.

«Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года», — заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) в ответ на запрос российского информагентства.

28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала войны в Украине, Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации не допускать к соревнованиям атлетов из РФ и Беларуси. Эта рекомендация была немедленно и массово принята к исполнению, в результате чего российский и белорусский спорт оказался почти в полной изоляции.

25 января этого года исполком МОК подтвердил санкции, введенные в отношении Беларуси и РФ из-за войны против Украины, однако отметил, что ни одному спортсмену нельзя запрещать участвовать в соревнованиях «только из-за его паспорта».

28 марта МОК выпустил заявление, в котором рекомендовал международным федерациям по видам спорта разрешить белорусам и россиянам участвовать в международных соревнованиях.

При этом должен быть выполнен ряд условий. Белорусские и российские атлеты могут соревноваться «в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов» (без использования флага, гимна и другой символики своих государств) и только в том случае, если они «активно не занимались поддержкой боевых действий» и не имеют действующих контрактов с силовыми и военными ведомствами своих стран.

8 декабря 2023 года МОК допустил индивидуальных спортсменов из Беларуси и России к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Ввиду близости летней Олимпиады ряд соответствующих федераций допустил белорусов и россиян к соревнованиям под своей эгидой.

Зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году. В этом сегменте спорта международные федерации менее активно принимают рекомендации МОК о реинтеграции атлетов Беларуси и РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».