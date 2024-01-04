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Путинист Тарзан неожиданно поддержал Микки Рурка, собирающего деньги для Украины

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  • 4.01.2024, 14:30
  • 8,286
Путинист Тарзан неожиданно поддержал Микки Рурка, собирающего деньги для Украины
Фото: radiokp.ru

Что случилось?

Муж экс-киевлянки Наташи Королевой и одиозный путинист Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан, неожиданно поддержал голливудского актера Микки Рурка. Недавно американец призвал фанатов присоединиться к сбору для пострадавших из-за войны России в Украине херсонцев.

Ура-патриот лайкнул видео американского актера. Хотя даже субтитры в ролике были написаны на украинском.

Интересно, что только два дня назад Тарзан и предательница Наташа Королева нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и ностальгировали по СССР. Наряды «украсила» советская символика.

Ранее уроженка Киева заявляла, что даже готова отправить мужа воевать против Украины. Мол, Глушко попадает под мобилизацию, если придет повестка, то пойдет как и все.

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