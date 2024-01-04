Украинская разведка показала видео горящего российского бомбардировщика Су-34 3 4.01.2024, 14:30

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Самолет уничтожен на аэродроме «Шагол» в Челябинске.

На территории страны-агрессора РФ сгорел очередной бомбардировщик. Самолет Су-34 загорелся на территории аэродрома «Шагол» в городе Челябинск.

Российский бомбардировщик сгорел в ночь на 4 января. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Шагол» — военный аэродром РФ, расположенный северо-западнее города Челябинска.

Аэродром пригоден для самолетов типа Ил-76, Ан-22, Ту-134 и всех более легких, а также вертолетов всех типов. Широко используется как аэродром подскока и аэродром временного базирования на время регулярно проводящихся учений.

Является основным аэродромом для учебно-тренировочных полетов курсантов Челябинского военного авиационного института штурманов. На аэродроме базируются самолеты Ту-134Ш, Ту-134УБЛ и Ан-26Ш 221-й учебной авиабазы ВВС РФ.

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