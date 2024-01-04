Под Гродно перевернулся катафалк 4 4.01.2024, 14:35

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Машина стала еще одной жертвой снегопада.

Гродно продолжает заметать снегом. На дорогах скользко. Ситуация требует от водителей внимания и осторожности. Малейшая небрежность в управлении чревата аварийной ситуацией.

Видимо, водитель этого катафалка не справился с управлением на заснеженной дороге. Машина вылетела в кювет и перевернулась, сообщает newgrodno.by.

«Вроде бы пустой», — прокомментировал ситуацию очевидец аварии.

Он рассказал, что дорожный инцидент произошел у поворота на деревню Сивково. Сейчас все обстоятельства аварии уточняются.

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