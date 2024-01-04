Российские олигархи разбогатели в 2023 году 4.01.2024, 14:42

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Особенно те, кто связан с нефтью и газом.

Состояние богатейших россиян выросло на 50 млрд дол за 2023 год, подсчитал Bloomberg.

Сильнее всех разбогател основатель «Лукойла» Вагит Алекперов — на 9,29 млрд долларов, его состояние увеличилось до 24,7 миллиарда долларов. Сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко стал богаче на 5,67 миллиарда долларов (состояние выросло до 17,2 миллиарда долларов), а председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин за год заработал 4,08 миллиарда долларов, (состояние 23,9 миллиарда долларов). Алекперов и Мельниченко попали под личные санкции Британии, Австралии и ЕС. Оба приняли решение покинуть посты в своих компаниях. Владимиру Лисину удалось избежать попадания в санкционные списки.

Однако, не все российские олигархи смогли преумножить состояние. По данным BBI, акционер «Акрона» Вячеслава Кантора, лишился 0,149 миллиарда долларов, а его состояние сократилось до 6,21 миллиарда. Кантор — фигурант европейских, британских и швейцарских санкционных списков. Падение его благосостояния связано с тем, что власти Польши конфисковали у него долю в крупнейшей польской компании по производству удобрений Grupa Azoty.

Bloomberg Billionaires Index традиционно оценивает состояние богатейших людей планеты на основе стоимости акций компаний, которыми владеют бизнесмены. В рейтинг входит 500 предпринимателей, из них 25 — россияне. Годом ранее рейтинг показал, что российские олигархи за первый год войны обеднели на 94 млрд долларов, таким образом они еще не до конца восстановились после падения.

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