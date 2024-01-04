Экономист: В динамике зарплат белорусов есть тревожные симптомы 2 4.01.2024, 14:48

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Бывает два генеральных типа инфляционных импульсов.

Доктор экономических наук Лев Львовский рассказал о долгосрочных последствиях регулирования цен в Беларуси.

В прошлом году белорусские власти издали указ о регулировании цен. Если их будут сдерживать и дальше, то у этого будут негативные последствия.

— Бывает два генеральных типа инфляционных импульсов: один — краткосрочный, когда происходит какая-то паника. У нас не такой кейс — с начала войны и санкций прошло много времени, — объясняет экономист Лев Львовский в эфире «Еврорадио». – Второй импульс — долгосрочный.

Если предприятиям запретить повышать цены, издержки у них расти не перестанут. Сначала они будут уменьшать свою маржу, потом съедать всю свою прибыль, брать из запасов (возможно, возьмут кредиты на обеспечение своей деятельности).

В конечном итоге либо разрешат повысить цены и тогда произойдет большой скачок — гиперинфляция. Или не разрешат повысить цены, и тогда будет падение производства и предложения. Компании разорятся, а те, что останутся, придут в правительство и скажут: «Давайте уже наш гиперскачок».

Один из примеров того, как сдерживали цены долгий период, — Советский Союз, где в итоге были пустые полки.

Если сдерживать цены не так долго и не доводить до банкротства предприятий, то мы увидим тот самый 2011 год, когда начинаются резкие рывки цен. В таком случае предприниматели начинают повышать цены не просто, чтобы компенсировать свои издержки, а еще выше, опасаясь, что им потом вновь запретят повышать цены, чтобы компенсировать возможные будущие потери вдобавок к прошлым.

Также Львовский объяснил, в чем заключаются плюсы и минусы «роста» зарплат белорусов. Напомним, реальная зарплата за прошлый год выросла примерно на 16%.

— Конечно, для людей это хорошо. И людям стало лучше жить. Но, к сожалению, это симптом того, что у нас быстрыми темпами стареет общество.

На пенсию выходит многочисленное поколение, а в трудоспособный возраст входит относительно малочисленное поколение. В середине 90-х годов у нас была демографическая яма еще и плохая ситуация в экономике, поэтому родилось мало людей.

Поэтому предложение труда падает на 70-90 тысяч человек в год. Это довольно много, учитывая, что у нас всего полуработоспобных людей порядка 4 миллионов, так что это большой процент. Плюс к этому накладывается эмиграция.

Мы считаем, что практически все, кто хотел уехать, уже сделали это. Поэтому, если Лукашенко ничего нового не придумает, в ближайшие годы эмиграция должна ослабеть. Тем не менее, даже без эмиграции у нас происходит уменьшение рабочей силы.

Здесь как с товаром: когда его меньше, он стоит дороже. Поэтому человеческий труд теперь стоит дороже. Это хорошо с точки зрения людей и плохо с точки зрения перспектив: увеличивать экономику с падающим населением сложно.

Нужно внедрять технологии, которые сберегают труд. Такие технологии есть, они разрабатываются, но у нас сейчас затрудненный доступ к ним.

Плюс ко всему у нас есть проблема в том, что работоспособные люди должны обеспечивать текущих пенсионеров, и если пропорция пенсионеров к работоспособным людям меняется, то надо либо меньше платить пенсионерам, либо больше денег брать с трудоспособных людей, — заключает Лев Львовский.

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