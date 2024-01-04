Евродепутат от Литвы: На Западе нужно выдавать документы беженцев для белорусов 3 4.01.2024, 14:59

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Это будет практическим решением проблем тех, кто выехал из Беларуси.

Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс считает, что инициатива офиса Тихановской с выдачей «паспортов новой Беларуси» является нереалестичной. И призвал западные страны выдавать белорусам документы беженцев.

«Я уверен, что с юридической точки зрения и всех других факторов, которые ведут к признанию того или иного паспорта, отсутствует много различных составляющих, в том числе – суверенитет и территориальность этого документа», — заявил литовский политик в интервью «Голосу Америки».

И поясняет, что, если отдельная страна Запада захочет признать такой паспорт, она должна будет учесть многие аспекты, которые на данный момент не проработаны. «Сама идея мне очень нравится, и я хотел бы признать этот паспорт еще вчера. Но так как нет внятного ответа по его суверенитету, очень трудно представить, что в скором времени можно надеяться на признание такого паспорта. Я сам говорил с дипломатами, с руководителями оппозиционного движения и думаю, что надо идти по более практическому пути – выдаче документов для просителей политического убежища», - подчеркивает господин Ауштрявичюс.

Он также призывает белорусов более конкретно признать следующую реальность: «Многие, особенно на примере возвращающихся в Беларусь для возобновления документов, еще не понимают, в какую рискованную ситуацию они себя ставят. Они рискуют своей жизнью, своим здоровьем и своим будущим. Это же тоталитарный режим – слежка за всеми идет круглосуточно, поэтому такое рисковое поведение не должно продолжаться».

По словам евродепутата, белорусы также должны признать, что данная проблема долгосрочная, стратегически опасная для инакомыслящих и для всех, кто имеет собственное мнение. «А нам на Западе надо выдавать документы беженцев, и это наиболее краткосрочное решение проблемы, которая несомненно существует. С окончанием действия удостоверения личности возникают вполне конкретные проблемы, но я уверен, что многие страны готовы их решать очень практически», - подытоживает Пятрас Ауштрявичюс.

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