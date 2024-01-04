Золотое яйцо в океане продолжает будоражить умы ученых 1 4.01.2024, 15:10

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Тайну не могут разгадать до сих пор.

В начале сентября прошлого года на глубине более 3000 метров под поверхностью океана у побережья Аляски, где нет и намека на солнечный свет, ученые наткнулись на нечто необычное — странный золотой шар, прикрепленный к камню, пишет Science Alert.

Таинственный шар был обнаружен подводным аппаратом с дистанционным управлением NOAA Ocean Exploration. Ученые заметили, что «золотое яйцо» было плотно прикреплено к камню, усеянному белыми губками, его диаметр составлял около 10 сантиметров, а на одной стороне виднелась зияющая дыра.

По словам участников экспедиции, было не совсем ясно, что перед ними. Изначально, просматривая трансляцию, ученые предположили, что перед ними может быть оболочка яйца неизвестного вида, мертвая губка или коралл.

Авторы исследования также отмечают, что странным кажется и отверстие на золотом шаре, создается впечатление, что нечто пыталось проникнуть в него или напротив — покинуть. По словам глубоководного эколога Керри Хауэлл из Плимутского университета в Великобритании, чем бы не был этот шар, тому, что в нем находилось, вероятно, предстояло еще вырасти.

Основная гипотеза состоит в том, что золотой шар, найденный на дне океана, является яйцом. Ученые пришли к такому выводу, основываясь на нескольких факторах:

во-первых, текстура шара мясистая и не имеет очевидной анатомии;

во-вторых, отверстие на поверхности предполагает, что что-то вышло или вошло.

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