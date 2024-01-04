Полковник ВСУ: Украина нащупала важный алгоритм 4.01.2024, 15:19

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Россияне не успевают пополнять запас своей боевой авиации.

В Челябинске на аэродроме «Шагол» уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34. За операцией стоит украинская разведка.

Насколько подобные атаки укладываются в тактику ВСУ на 2024 год? Увидим ли мы больше таких атак? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военным аналитиком, полковником запаса Вооруженных сил Украины Петром Черником:

— В стратегическом смысле в тактику ВСУ укладывается именно такой несимметричный ответ. Ведь полноценной авиации, тех самых F-16, которые смогли бы с побороться с россиянами в воздухе, у нас нет. В связи с этим мы вынуждены искать алгоритмы, как их уничтожать.

А их нужно уничтожать, потому что Су-34 — очень серьезное оружие. Именно Су-34 может брать на борт три бомбы УПАБ-1500 или до шести бомб КАБ-500. Мы понимаем, что даже один вылетевший самолет — это уже или три тяжелые бомбы по 1,5 тонны, или шесть по 500 кг. Это очень много. Даже один Су-34 — это серьезно, а он ведь не летает один раз, а постоянно.

Поэтому минус каждая единица — это очень серьезно и крайне полезно для Украины. Су-34 всего выпущено где-то в границах, как декларируют сами россияне, 140 машин.

Как минимум 30 (есть мнения, что уже и 50) из них уничтожено. Строить же эти истребители очень сложно. Они до войны стоили от 30 до 50 миллионов долларов, а сейчас их цена выросла еще больше.

Прекрасно! Нужно, чтобы как можно больше такой авиации уничтожалось. Думаю, в связи с тем, что украинский президент Владимир Зеленский задекларировал большое количество дальнобойных беспилотников, то это не последний случай именно такого типа уничтожения.

— Влияют ли подобные атаки на психологическое состояние врага?

— Нет, не влияют. Это же россияне — люди без жалости, боли, симпатии, эмпатии. Очень хорошо о них сказал один из главных генералов американского штаба, действовавшего в период Второй мировой войны, Джордж Паттон: «Pусские не уважают человеческую жизнь — они варвары и хронические алкоголики…». Они все сгорят. Там никаких сдвигов в психологии не будет. Эту нацию вылечит только распад.

— За последние недели мы увидели несколько уничтожений самолетов РФ. Украина всерьез взялась за российскую авиацию?

— Знаете, «серьезно взялась» — это немного не тот момент. Мы сумели нащупать алгоритмы конкретно по этим самолетам и в конкретной боевой ситуации. Но россияне тоже учатся на своих ошибках.

Подчеркну, минус каждая единица авиации — это очень серьезно. За всю войну мы уже уничтожили более 320 их бортов. За 2023-ий год на вооружение РФ поступило около 30 бортов, то есть они не успевают пополнять уничтоженный запас. Точка пересечения, когда уничтожений будет еще больше, чем поступления, обязательно наступит.

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