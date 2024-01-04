«Подобные поступки считаю откровенным хамством» 4.01.2024, 15:30

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Белорусы рассказали о самых курьезных случаях на Новый год в своей жизни.

К сожалению, шумно и со вкусом отметить Новый год получается не у всех, иногда случаются и провалы. Агентство «Минск-Новости» узнало у горожан, какие случаи празднования Нового года они считают наиболее неудавшимися и почему.

«Когда я закончила с работой, маршрутки уже не ходили, и я просто легла спать»

— Мой самый ужасный Новый год связан с периодом, когда я проходила отработку после выпуска из университета. Окончила журфак. Это был небольшой городок, но задач в редакции у меня хватало. В общем, я была вынуждена работать до 23.00. А после посещения мероприятия мне предстояло отписывать текст, — рассказала Наталья. — Под бой курантов я «строчила» статью. Новый год никак не отпраздновала. Домой, как хотела, уехать не смогла, опять же, из-за того, что мне пришлось закрывать смену в выходной день. Когда я закончила с работой, маршрутки уже не ходили, и я просто легла спать.

Для Дианы Новый год — это торжество, которое она традиционно проводит в кругу семьи. Но в тот раз все не заладилось.

— Мне тогда было приблизительно 10 лет. Родители, судя по всему, поругались, и отец просто лег спать, а мама была жутко расстроенной и сыпала недовольными комментариями. В общем, праздник оказался полностью испорчен, — поделилась собеседница.

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«Мне хотелось узнать, почему она решила «попрощаться» со мной»

А Павел в канун Нового года расстался со своей девушкой, из-за чего праздник стал не таким уж и радостным.

— После боя курантов мне написала девушка, которую я очень сильно любил. До этого мы полностью прекратили общение по ее инициативе. Она просто поздравила меня с наступившим, а я стал пытаться выяснить с ней отношения. Мне хотелось узнать, почему она решила «попрощаться» со мной, — мы не оговаривали этот момент, все произошло как-то быстро и спонтанно, — рассказал Павел. — Девушка стала агрессировать, наговорила мне много неприятных вещей. Возможно, ее не устроило то, что я пытаюсь затронуть эту тему в новогоднюю ночь… Ну, а когда еще? До этого момента мы некоторое время не общались. И тут она внезапно пишет…

Молодой человек признает, что сейчас ему очень стыдно за свое поведение, но иначе он бы все равно не поступил: настолько сильно хотел узнать причину прекращения отношений.

— Речь тогда шла исключительно о неумении обсудить проблемы и поверхностности с ее стороны. Признаться честно, на данный момент я рад, что наши пути разошлись. Но осознание приходит позже, — добавил Павел.

«В итоге меня просто «кинули»

У Анастасии худший Новый год связан с подростковым периодом. Девушка тогда поссорилась с мамой, однако уже вечером 1 января конфликт разрешился.

А вот Дарья вспоминает следующий случай: она собиралась отпраздновать Новый год со своим товарищем в другом городе, причем это была именно его инициатива. Молодой человек сказал, что будет собирать компанию, и пригласил присоединиться.

Дарья собрала вещи и отправилась к родственникам — они жили в том городе, который должен был стать точкой сбора ребят. И вот 31-е число, праздник все ближе, но от друга нет звонка. Тогда собеседница решила связаться с ним сама.

— В итоге меня просто «кинули»: друг сказал, что в последний момент решил все отменить и ни с кем встречаться на Новый год не планирует. Я отреагировала на его слова очень эмоционально и даже не пыталась сдерживаться, потому что подобные поступки не понимаю и, если честно, считаю откровенным хамством, — поделилась девушка.

Но даже это, по мнению Дарьи, еще не самый сокрушительный провал в канун Нового года. Была и другая история. Девушка пригласила на праздничную вечеринку в свою компанию парня, который ей очень нравился.

— Когда я пришла в квартиру, на столе не было ничего, кроме чая и печенья. Осознав плачевность положения, я отправилась на кухню готовить салаты. Чуть позже подъехал тот самый парень, и, пока мои мысли были заняты исключительно новогодними блюдами, моя подруга стала с ним общаться, — рассказала собеседница, — Спустя какое-то время они уже вовсю развлекались друг с другом, чуть ли не целовались. На меня он не обращал никакого внимания. А в личном разговоре сказал, мол, я ему не подхожу, хотя спустя полгода все-таки попытался возобновить общение.

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