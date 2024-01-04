Войска РФ хотели очистить путь от мин, но случайно создали себе новую преграду
- 4.01.2024, 15:31
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Видеофакт.
Российские военные продолжают использовать тактику террористов ИГИЛ, отправляя к украинским позициям начиненную взрывчаткой бронетехнику.
На этот раз они решили с ее помощью расчистить путь через минное поле, однако случайно создали себе новую преграду.
Соответствующим видео поделился у себя в Telegram-канале украинский журналист Юрий Бутусов.
«Нафаршированная зарядами от УР-77 и ФАБов российская МТ-ЛБ-камикадзе осуществляет попытку сделать проход в минном заграждении под Новомихайловкой на Марьинском направлении. Эффект довольно сомнительный: машина убирает противотанковые мины, одновременно делая противотанковый ров», — прокомментировал Бутусов обнародованные кадры.