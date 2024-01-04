СМИ: Авианосец «Адмирал Кузнецов» может никогда больше не выйти в плавание 2 4.01.2024, 15:40

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Это единственное российское судно такого класса.

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», который россияне отправили на ремонт еще в 2015 году, не плавал уже больше 7 лет. Поэтому возникает вопрос, будет ли он еще задействован в российском флоте, пишет The National Interest.

На это обратил внимание американский обозреватель, аналитик по вопросам обороны и национальной безопасности Гаррисон Касс.

«Поскольку авианосцы сложны; авианосцы очень дороги – как в производстве, так и в обслуживании. Соответственно, только состоятельные страны, имеющие запасные ресурсы, могут покрыть расходы на разработку и размещение авианосца», – отмечает автор.

Так, например, в США есть 11 авианосцев. Китай работает над расширением флота и планирует спуск на воду третьего авианосца. Индия и Италия имеют два. Великобритания также имеет два, но вывело из эксплуатации 41 авианосец.

«А у России, бумажного тигра, остался лишь «Адмирал Кузнецов», который, как многие считают, никогда больше не выйдет в море», – отмечает Касс.

Характеристика авианосца

По стандартам «Адмирал Кузнецов» не является особо сложным судном. Кузнецов имеет длину 304 метра, ширину 72 метра и осадку 7 метров. Полное водоизмещение судна составляет около 58 000 тонн.

Для движения «Кузнецов» использует паровые турбины, 8 котлов, работающих под турбонаддувом, 4 вала и 4 гребных винта с фиксированным шагом – каждый из которых генерирует 2011 лошадиных сил, или 1500 киловатт, и может разогнать «Кузнецов» до 29 узлов.

На борту авианосца имеется 1690 членов экипажа (значительно меньше, чем около 5000 на борту американского авианосца класса «Нимиц»). «Адмирал Кузнецов» может переносить 18 Су-33, 6 МиГ-29К, четыре Ка-31 и два Ка-27.

На вооружении «Адмирал Кузнецов» имеет шесть пушек АК-630 АА, восемь ЗРК CADS-N-1 «Каштан», 12 ЗРК П-700 «Гранит» и двадцать четыре 8-элементных пусковых установки 3К95 «Кинжал» ЗРК VLS RBU USAV-1 ASW.

Почему же судно не вывели в плавание

Официально россияне говорят, что «Адмирал Кузнецов» проходит капитальный ремонт с программой модернизации, которая продлит срок службы лодки еще на четверть века. Впрочем, сначала «обновления» установили до 2021 года, а впоследствии продлили на неопределенный срок.

Отчасти из-за того, что в октябре 2018 года «Кузнецов» был поврежден, когда затонул сухой док PD-50, в результате чего 70-тонный кран пробил в палубе «Кузнецова» отверстие площадью 18 квадратных метров.

В то же время, россияне могут не выводить судно в плавание потому, что просто боятся потерять его.

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