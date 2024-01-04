В Беларуси умерла принудительно депортированная украинка 1 4.01.2024, 15:54

1,078

Это уже второй подобный случай.

В Беларуси после принудительной депортации российскими военными умерла еще одна украинка

«Радыё Свабода» стало известно о смерти 96-летней украинки, которую вывезли из города Бородянка в Беларусь в марте 2022 года.

Женщину привезли в Гомельскую область и разместили в доме-интернате для престарелых. Спустя два месяца она умерла от сердечной недостаточности. В Украине у нее остался внук.

Напомним, недавно стало известно о смерти в Беларуси 15-летней украинки Арины Яцюк. Ее тело почти два года находилось в морге в Мозыре. Чиновники и Красный Крест это скрывали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».