закрыть
4 января 2024, четверг, 16:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси умерла принудительно депортированная украинка

1
  • 4.01.2024, 15:54
  • 1,078
В Беларуси умерла принудительно депортированная украинка

Это уже второй подобный случай.

В Беларуси после принудительной депортации российскими военными умерла еще одна украинка

«Радыё Свабода» стало известно о смерти 96-летней украинки, которую вывезли из города Бородянка в Беларусь в марте 2022 года.

Женщину привезли в Гомельскую область и разместили в доме-интернате для престарелых. Спустя два месяца она умерла от сердечной недостаточности. В Украине у нее остался внук.

Напомним, недавно стало известно о смерти в Беларуси 15-летней украинки Арины Яцюк. Ее тело почти два года находилось в морге в Мозыре. Чиновники и Красный Крест это скрывали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип
Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина