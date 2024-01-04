«Так готовятся революции»: Кадыров подставил Кремль 4.01.2024, 15:39

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Экс-политтехнолог Путина раскрыл последствия скандального выступления главы Чечни.

Кадыров погружает Чечню в Средневековье

Рамзан Кадыров провел совещание с сотрудниками МВД и росгвардии Чечни. Он заявил, что за преступление, которое совершил человек, могут ответить его родственники.

Российский политтехнолог Аббас Галлямов заявил «24 Каналу», что кровная месть, декларируемая Кадыров, это свидетельство погружения России в архаику. Если раньше такая практика таилась, то сейчас она будет официальной и будет считаться нормальной.

Архаизация общества не понравится россиянам

Современное общество стоит на том, что каждый сам отвечает за свои поступки и не может отвечать за действия другого. А по средневековой логике Кадырова, индивидуум не является полноценной единицей общества, он принадлежит к определенному роду, племени, и за грехи одного человека должны отвечать его родственники.

«Интересно, как на это отреагирует Кремль, найдет ли силы выразить публично негативное отношение и указать Кадырову на ошибку»,

– заметил политтехнолог.

Однако, независимо от реакции Кремля, подавляющему большинству россиян такая архаизация общества не понравится. Поэтому Владимиру Путину лучше этого дистанцироваться.

«Однако кремлевские власти уже очень слабы и зависимы от «штыков», на которых держится - раньше боевиков Евгения Пригожина, до того, как он не пошел против Путина, кадыровцев, а также чекистов, возбуждающих уголовные дела против руководства администрации президента и никто ничего не может с этим поделать», – объяснил он.

Все это часть великого процесса погружения России в состояние диктатуры, подчеркнул постепенно трансформирующийся в хаотизацию политолог.

«Однако, как говорил Наполеон, штыки хороши всем, кроме того, что на них нельзя долго сидеть. Поэтому когда кремлевские управленцы перехватывают все рычаги влияния, это усугубляет ситуацию в экономике, социальной сфере, приводит к росту недовольства, и таким образом готовится революция», – отметил Аббас Галлямов.

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