В Беларуси исчезает молдавское вино 5 4.01.2024, 16:02

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В чем дело?

Несколько читателей обратилось в редакцию «Еврорадио» с жалобами что в минских супермаркетах накануне новогодних праздничных дней заметно снизился выбор молдавского вина.

В довольно крупных торговых сетях на выбор всего 2-3 позиции. А в известной сети, занимающегося продажей алкоголя, вина из Молдовы и вовсе нет.

В то же время, по данным Национального бюро статистики Молдовы, в 2022 году Беларусь была главным импортером их вина. В нашу страну отправили 3,2 миллиона декалитров благородного напитка. А теперь, кажется, распродают остатки.

Журналисты попытались выяснить, куда подевалось любимое белорусами вино, и в чем причина его возможной пропажи.

После того как Молдова взяла курс на евроинтеграцию, отношения Минска и Кишинева заметно ухудшились. И это неудивительно: с белорусской оппозицией подписываются документы о сотрудничестве, молдавские депутаты высказываются в поддержку политзаключенных, а страна к концу этого года планирует выйти из состава СНГ.

Кроме того, президент Молдовы Майя Санду — единственная из глав государств СНГ, кого Лукашенко не поздравил с Новым годом.

Налицо серьезный конфликт интересов, и, конечно, это наталкивает на мысль, что режим мстит демократичной Молдове, надавив на основной продукт импорта — вино.

В одной из крупных торговых сетей, где, по словам нашей читательницы, выбор молдавского напитка существенно сократился, журналисту Еврорадио сообщили, что вино исчезло из-за новогодних праздников.

— Я думаю, что в течение нескольких дней вино должно появиться снова. А если пропала какая-то ваша любимая марка, то вы можете обратиться в инфоцентр, который есть в каждом нашем магазине. Мы свяжемся с поставщиком, и, возможно, вино снова появится на полках, — рассказали на горячей линии торговой сети Green.

В торговой сети «Корона» сообщили, что некоторые виды вина перестали продаваться еще с июля 2023 года.

— Если нет в нашем магазине — значит, вина нет у поставщика. А поставщики дают только то, что есть у них на складе. Возможно, в этом году что-то изменится, пока информации конкретной нет. Попробуйте позвонить в другой наш магазин, может, где-то в остатках оно и есть.

Гораздо интереснее ситуация с магазинами унитарного предприятия «Белтаможсервис». Сама компания позиционирует себя как крупнейший импортер алкогольной продукции в Беларусь. На их сайте указано, что они занимаются поставками алкоголя напрямую от поставщиков, в том числе из Молдовы. На горячей линии журналисту сообщили, что говорить о том, почему выбор молдавского сократился, не могут — приватная информация, однако после звонка в один из магазинов кое-что прояснилось.

— Молдовы у нас нет практически год. Остатки какие-то привозили, на складе нашли, но и этого давно уже нет. Вообще, это вам должны были сказать на коротком номере. Понимаю, что вам нравится молдавское вино, но мы с ними не сотрудничаем. Может, с логистикой проблемы, может, санкции какие-то, у нас нет такой информации. И это не только в нашем магазине, такое происходит во всей сети. Не исключаю, что в регионах есть остатки, точно вам сказать не могу, — рассказали журналисту в одном из магазинов.

Похожая история, кажется, происходит и с сетью алкомаркетов «Семь пятниц». В одном из магазинов сообщили, что за последнее время в продажу поступал только глинтвейн из Молдовы, а последняя партия вина была в ноябре.

— Поставок пока что нет, когда будут новые — непонятно, — сказала сотрудница магазина.

На Минском заводе игристых вин, где ранее разливали напиток из Молдовы, перестали это делать, однако на основе молдавского сырья производят собственное вино.

— Мы привозим оттуда только сырье, а здесь разливаем. Конкретно вино не привозим уже достаточно давно. В основном это связано с логистикой, но есть и другие нюансы.

Убедившись, что проблемы с экспортом молдавского вина и правда существуют, мы связались с одним из крупнейших производителей вина в Молдове — винодельней «Крикова», известной своим продуктом еще со времен СССР.

В компании рассказали, что экспорт вина в Беларусь и правда существенно сократился. И причина не в санкциях и даже не в логистике.

— По сравнению с 2022 годом поставки в Беларусь серьезно снизились. Все это из-за импортных квот, которые решило ввести белорусское государство. Они могут как повышать квоты, так и снижать, поэтому продукция пропадает с прилавков. Да, работать с Беларусью мы все еще продолжаем, но не в таких объемах, как раньше. Квоты выставляются раз в полгода, в следующий раз это произойдет в июне, тогда и посмотрим, может, что-то и изменится, — объяснил представитель компании.

А вот в белорусском представительстве компании сказали, что выбор вина увеличится, нужно просто подождать.

Так или иначе, сокращение поставок благородного напитка из солнечной Молдовы есть, что уже ощутил на себе белорусский потребитель. Почему Беларусь вводит квоты на их вино, не совсем понятно. Экономист Валентин Соколовский высказал предположение, что это связано с коррупционной схемой по дележу этих самых квот.

Белорусам осталось дождаться лета и посмотреть, вернется ли недорогое молдавское вино на полки магазинов.

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