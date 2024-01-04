Ключевой фактор успеха в битве за Черное море Тарас Загородний

4.01.2024, 16:16

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Коллаж: liga.net

Ситуация развивается по украинскому сценарию.

Авторитетный американский ученый Тимоти Снайдер назвал успех Украины на Черном море самой большой победой нашего государства в 2023 году. Как его удалось добиться? Для пропустивших из-за праздников советую сейчас прочитать большой лонгрид «Украинской правды» о том, как наше государство отвоевывало у РФ Черное море. Объективно в нашем фокусе больше находятся сражения на суше и в небе. Однако значение этой победы сложно переоценить. Особенно для украинской экономики.

А теперь о том, благодаря чему события на Черном море пошли по украинскому сценарию. Морские дроны СБУ стали ключевым фактором успеха: загнали российские корабли в порты базирования и возобновили работу «зернового коридора», заработавшего не только для перевозки зерна. Служба использует два дрона собственного производства. Первый – Sea Baby. Он не только несет 850 кг заряда, оснащен связью, которая стоит $300 тыс., но и имеет огнеметную систему. То есть способен стрелять по врагу. Второй – «Мамай» – дрон-камикадзе, доносящий 450 кг взрывчатки в любую точку Черного моря. Благодаря дронам ни один русский корабль сегодня не чувствует себя в безопасности.

В статье пошагово описано, как СБУ вывела Украину из морской блокады. Полная морская блокада – это был план Путина для нашего государства, не предусмотревший, что морские дроны преломят ситуацию. Случилось по-другому. Корабли ЧФ РФ срочно перебазированы из оккупированного Крыма в Новороссийск. Недорогая (в сотни раз дешевле стоимости кораблей) разработка позволила подбить целый ряд вражеских судов. В октябре 2022 года морские дроны атаковали корабли РФ в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, среди которых фрегат «Адмирал Макаров». В этом году дроны Службы безопасности поразили ракетоносители «Самум» и «Павел Державин», танкер SIG, десантный корабль «Оленегорский горняк», а также нанесли повреждения крупному военному буксиру «Николай Муру» и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю «Владимир Козицкий». Еще одна пораженная цель на счету морских дронов – Крымский мост. Дроны взорвали его в момент, когда это был объект с самой большой охраной в РФ. После удара дронами мост как военный логистический узел фактически уничтожен.

Обозначено в статье и предстоящее противостояние на море. «Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подлодки», – приводит «Украинская правда» слова главы СБУ [Василия] Малюка. Он отмечает, что россияне уже вывели все серьезные корабли из Крыма, но это им не поможет. «Русского флота в Крыму не должно быть вообще».

В общем, морское противостояние в начале полномасштабного вторжения не предвещало Украине ничего хорошего. Одно государство с большим флотом, другое – почти без кораблей. Случилось по-другому. Причем случилось благодаря разработке новых видов оружия. Как только россияне думали, что приспособились к нашей тактике, следовал новый, неожиданный удар, к которому враг не подготовлен. Есть надежда, что эта тенденция сохранится и дальше. И не только на Черном море.

Тарас Загородний, censor.net

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