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В Великобритании показали самый старый в мире домик на дереве

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  • 4.01.2024, 16:43
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В Великобритании показали самый старый в мире домик на дереве

Его посещала королева Виктория.

Домик, находящийся в Питчфорде, Шропшир, не только выдержал испытание временем, но и стал частью истории королевского дома Великобритании.

История этого домика на дереве, начавшаяся в 1692 году, продолжается благодаря реконструкции и перестройке, которые были проведены в 1760 и 1980 годах. Домик до сих пор сохранил свою изначальную красоту с лепным карнизным потолком, дубовыми полами и готическими окнами. Об этом пишет The Sun.

Экскурсии по этому дому под руководством опытного гида, включая прогулку по помещению и территории, теперь доступны всем желающим за 20 фунтов стерлингов. И это не все: для желающих переночевать в атмосфере этой истории, в поместье Питчфорд есть отель Tree House Barn.

Tree House Barn предлагает современный комфорт, включая использование возобновляемых источников энергии, а также атмосферу викторианской эпохи — вода для постояльцев добывается из колодца.

Этот отель включает в себя две спальни с двуспальными кроватями и ванными комнатами, кухню, гостиную и сад с патио для барбекю. Внутренние пространства декорированы современными дизайнерами.

Посетители могут насладиться видом на самый древний домик на дереве прямо из окон своих номеров, наслаждаясь антикварной мебелью, спутниковым телевидением и просторной парковкой.

Однако, несмотря на комфорт, здесь нет Wi-Fi.

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