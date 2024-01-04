Для владельцев агроусадеб и ремесленников ввели налоговые изменения 4.01.2024, 17:04

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Налоговики рассказали подробности.

Для владельцев агроусадеб и тех, кто занимается ремесленничеством, ввели новшества при уплате налогов. В Министерстве по налогам и сборам пояснили нюансы, как будут работать эти изменения.

Для владельцев агроусадеб налоги подняли до 40 рублей в месяц, а для ремесленников — до 6,5 рубля в месяц. Ранее эти ставки составляли 37 и 6 рублей соответственно.

В МНС уточняют, что новые ставки начнут действовать с февраля. За январь надо внести налоги по декабрьским тарифам.

Речь о тех ремесленниках и владельцах агроусадеб, которые «выжили» после подтверждения местным властям своего статуса. Напомним, с 1 июля 2023 года для них изменились условия работы. Те, кто прошел переаттестацию и получил специальное разрешение от местных властей, продолжили работать на старых условиях. Остальные должны были перейти на оплату налога на профдоход, который ввели в этом году. Это 10% или 20% от суммы выручки.

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