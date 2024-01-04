Действительно ли Путин готовится напасть на Европу? 3 4.01.2024, 17:08

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Владимир Фесенко

Политолог прокомментировал публикацию ISW.

В канун Нового года немецкое издание Bild писало, что Россия может напасть на Европу уже следующей зимой. Сегодня же Институт изучения войны (ISW) написал, что Путин может готовить новый конфликт в Арктике.

Может ли Путин начать новую войну или же мы имеем дело с информационной войной? Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал известному украинскому политологу, главе Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фесенко:

— Здесь, скорее, речь о существенно возросших страхах в Европе относительно российской агрессивности. То, что РФ готовится продолжать войну достаточно долго, произвело сильное впечатление на Европу. Я имею в виду наращивание военной промышленности и в целом милитаризацию России.

Сейчас в Европе многие опасаются, что агрессивные планы Путина могут касаться уже не только Украины, но и других стран Европы.

— Насколько это реально?

— Думаю, что пока идет достаточно масштабная и интенсивная война в Украине, то вряд ли Россия пойдет на открытие какого-то второго фронта. Сейчас для этого у РФ недостаточно, во-первых, серьезных ресурсов (большая часть идет на войну против Украины). Во-вторых, насколько я понимаю, российское общество не очень хочет расширения масштабов войны. Это тоже следует принимать во внимание, а Путин отслеживает настроения, проявляющиеся в РФ.

Кроме того, нападение на Европу — риск прямого конфликта с НАТО. Считаю, что не только в НАТО опасаются России и ядерной войны с ней, но и РФ опасается того же самого. Несмотря на то, что звучит в пропагандистских заявлениях.

Однако существует реальный риск гибридной войны против Запада.

— В каких формах это может быть?

— В самых разных. На примере Финляндии мы видели провоцирование так называемого мигрантского кризиса. Ранее это делали на границе Беларуси с Польшей и Литвой. Но это не единственная форма гибридной войны. Могут быть и другие: диверсии против объектов инфраструктуры, кибератаки и так далее.

К слову, еще даже до полномасштабного российского вторжения в Украину были кибератаки на энергетическую систему нашей страны. Думаю, что это были пробные атаки, но РФ может их провести и против европейских стран.

Могут быть диверсии, например, против систем связи. Европе нужно принимать эти риски всерьез. Может быть, это не прямая военная опасность, вторжение, но не стоит недооценивать риски гибридной войны.

— Видите ли вы признаки того, что Запад готовится к гибридной войне или новому военному конфликту?

— И да, и нет. Можно сказать, что уже есть осознание рисков. Об этом публично говорят и большие политики, главы стран. Звучали такие заявления в Польше, Германии. Осознание рисков военной угрозы от России на перспективу присутствует.

Но Европа слишком медленно разворачивается. Если США уже увеличивают военное производство, там эти процессы идут быстрее, то в Европе это происходит гораздо медленнее.

Странам нужно ускорять темпы модернизации, может быть — с учетом рисков, связанных уже не только с Россией, но и с возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Нужно думать и над формированием элементов собственной системы безопасности в Европе. Пока это происходит медленно. Осознание есть, а вот конкретные процессы идут пока слишком медленно.

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