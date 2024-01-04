«Как глава Белстата калькулятор настроит, такой и будет инфляция» 4.01.2024, 17:21

Почему не стоит верить официальной статистике.

Предприниматель и блогер Александр Кнырович дал свой прогноз курсу доллара и инфляции в 2024 году.

— Мы видим, как вручную успокоили всю эту историю с курсом валют в России. Там совершенно запредельные ставки в экономике. Победили курс доллара методом удушения бизнеса и предпринимательства. Там держат курс доллара до выборов — не дай бог, чтобы было больше 100 рублей, чтобы люди не переживали, — говорит Кнырович в эфире «Обычного утра».

— Но долго держать такую экономику нельзя. Поэтому пройдут выбор, а там вопрос: 120 или 140 рублей будет стоить доллар? На это никто не может дать ответ. Их 120-140 — это наши 3,50 или даже выше.

Сегодня банки Беларуси дают средний курс доллара на год — это 3,25-3,40 белорусских рублей. Берем верх — 3,40, имеем сегодняшний курс 3,18 (на момент интервью, 4 января курс поднялся до 3,19 — прим.), и если взять среднее математическое, то в конце года курс должен быть 3,60.

И представления о некой девальвации российского рубля тоже приводят нас к этому разговору. Никаких внутренних причин, чтобы в Беларуси белорусский рубль улетел, нет.

Поэтому я бы не говорил, что произойдет нечто фантастическое. Но во второй половине года в курс доллара от 3,50 белорусских рублей я верю абсолютно. Дадим 3,70 как прогноз на декабрь 2024 года.

В 2024-м белорусские власти прогнозируют инфляцию в 6%. Кнырович считает, что правительство уже «подкручивает» показатели.

— Когда смотришь на ВВП, уровень дохода населения, на инфляцию, а потом на ставки в экономике, то понимаешь, что цифры между собой не сходятся, есть внутреннее напряжение.

Поэтому математически власти могут вытянуть на 6%. Но когда человек приходит в магазин, он видит 10-13% потребительской инфляции, и не никакие не 6%.

3-4% как в прошлом году уже, конечно, не будет. А будет 6% или 8% — это в руках руководителя Белстата — как она калькулятор настроит, так и будет. Поэтому я бы не ориентировался на этот показатель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».