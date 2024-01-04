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Украинские партизаны следят за специальным полком полиции в Москве

  • 4.01.2024, 17:32
  • 1,274
Украинские партизаны следят за специальным полком полиции в Москве
ФОТА: DPA

Опубликовано видео.

Украинские партизаны установили наблюдение за специальным полком полиции в Москве. Бойцы полка выполняют служебные задания на территориях оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал крымского движения сопротивления «Атеш».

Как рассказали партизаны, один из их агентов установил наблюдение за первым за 1-м специальным полком полиции ГУ МВД РФ по Москве.

«Известно, что помимо выполнения служебных задач в самой области, личный состав полка привлекается для систематического контроля граждан на временно оккупированных территориях», - пишут партизаны.

Подпольщики отмечают, что не перестают вести разведку по силовым структурам России.

«Вся собранная информация своевременно передается Силам Обороны Украины. Мы прилагаем все возможные усилия для борьбы за свободу и справедливость», - подчеркнул «АТЕШ».

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