Украинские партизаны следят за специальным полком полиции в Москве
- 4.01.2024, 17:32
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Украинские партизаны установили наблюдение за специальным полком полиции в Москве. Бойцы полка выполняют служебные задания на территориях оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал крымского движения сопротивления «Атеш».
Как рассказали партизаны, один из их агентов установил наблюдение за первым за 1-м специальным полком полиции ГУ МВД РФ по Москве.
«Известно, что помимо выполнения служебных задач в самой области, личный состав полка привлекается для систематического контроля граждан на временно оккупированных территориях», - пишут партизаны.
Подпольщики отмечают, что не перестают вести разведку по силовым структурам России.
«Вся собранная информация своевременно передается Силам Обороны Украины. Мы прилагаем все возможные усилия для борьбы за свободу и справедливость», - подчеркнул «АТЕШ».