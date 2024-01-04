Главным тренером молодежной сборной Беларуси по футболу может стать россиянин, выступивший против войны 4.01.2024, 17:37

Александр Кержаков

Фото: championat.com

Ранее он тренировал клуб из Сербии.

41-летний россиянин Александр Кержаков может возглавить молодежную сборную Беларуси по футболу, сообщает известный журналист и инсайдер Владислав Татур.

Последним местом работы экс-футболиста сборной России был сербский «Cпартак» из города Суботица. Александр проработал в этом клубе с июня по ноябрь 2023 года. В 15 матчах под руководством Кержакова у «Спартака» было 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.

Почти всю игровую карьеру Кержаков провел в «Зените» из Санкт-Петербурга. Он трехкратный чемпион России. Александр также один год выступал в испанской «Севилье» и стал обладателем Кубка УЕФА и Кубка Испании. За сборную России сыграл 92 матча и забил 30 голов.

Отметим, что Кержаков покинул Россию после начала войны в Украине и высказывался против боевых действий.

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