Украина внесла производителя крабовых палочек Vici в список «спонсоров войны» 4.01.2024, 17:45

Компания продолжает вести бизнес в РФ.

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) внесло литовского производителя крабовых палочек Vičiūnai Group в список «спонсоров войны», сообщаетcя на сайте НАПК.

НАПК утверждает, что Vičiūnai Group, обещавшая уйти из России, ведет свой бизнес в обычном режиме без каких-либо сокращений, успешно защищает российскую торговую марку в судах и продолжает набирать сотрудников, поддерживая рынок труда и оставаясь «одним из самых любимых брендов российских потребителей».

Головной офис компании, как отмечает НАПК, находится в Литве, а заводы работают в Литве, Испании, Эстонии и России. На предприятии Viciunai Group в Калининградской области, по данным НАПК, продолжают работать около 1500 сотрудников, а его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 156% (до 20 миллионов долларов).

«Пока такие известные бренды как Vici продолжают находиться на рынке России, несмотря на все военные преступления агрессора, мир получает неправильный сигнал, что Россия остается частью международных экономических процессов. Также жители России видят, что демократический мир от них не отвернулся, а они все делают правильно», — заявил глава НАПК Александр Новиков.

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