Морозы отступят в Беларуси после православного Рождества 4.01.2024, 17:47

Подробный прогноз погоды.

После теплого и дождливого Нового года в Беларусь пришли трескучие морозы, которые постепенно захватывают всю территорию страны.

Холодный арктический воздух наступает, как и полагается, с севера, пугая своим нашествием юг страны. Если в Витебске 4 января до -15, то в Бресте все еще +2..+4. Разница в температуре 20 градусов! Но ненадолго.

По информации pogoda.by, в пятницу 5 января температура воздуха минимальная ночью будет от -2 по югу до -17 по северу страны; максимальная днем -6..-12, по югу Беларуси она составит -5..+1.

В субботу 6 января, накануне православного Рождества, Беларусь окажется во власти холодной воздушной массы арктического происхождения. Местами пройдет кратковременный снег. И минус придет даже на юг.

Ночью будет от -6 по юго-западу до -18 по северу страны, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -19..-23. Днем по северу Беларуси обещают -14..-16, по югу -3..-5.

Морозы будут постепенно усиливаться и в Рождество 7 января погоду определит скандинавский антициклон, сформированный в арктической воздушной массе.

Ночью мороз достигнет -16..-23 градусов, а местами воздух будет охлаждаться до -24..-27. На юго-западе Беларуси ночью ожидают -11..-15. Максимальная температура днем будет от -9 по юго-западу до -18 по северо-востоку.

Если в Новый год люди ходили в осенних куртках, то в Рождество и в шубе может быть холодно.

Температура воздуха - 27 (в самых холодных районах) далека от рекордных белорусских морозов. Самой холодной зимой за всю историю метеорологических наблюдений в Беларуси была зима 1939/1940, на 6,9 градусов ниже нормы, сообщал Белгидромет.

Рекордно морозная температура была отмечен 17 января 1940 года в Толочине и достигла -42,2 градусов. И в Минске в тот день отметили рекордный в истории метеонаблюдений мороз -39,1.

Если посмотреть прогноз погоды на шесть дней, то в ночь с 7 на 8 января в Минске будет -20. А следующая неделя начнется в столице с дневной температуры -13..-15. В Бресте будет на пару градусов теплее. А в северном Витебске уже к этому времени начнет теплеть. Если 8 января днем обещают -17, то 9 января уже -6.

Это хорошая новость для тех, кто не любит холодов. На сайтах долгосрочных прогнозов пишут, что в Минске днем 10-11 января может быть 0..+2. Потеплеет и в Бресте, где дневной плюс будет с 11 января. В Витебске повышение температуры до +1 обещают уже 10 января. Так что после недели морозов ждем потепления.

На праздник Крещения Господня, 19 января, долгосрочные прогнозы обещают в Минске комфортную зимнюю погоду: днем в районе -3..-6, возможен снег.

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