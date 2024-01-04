Политолог: В 2024-ом году тактика боев на фронте может измениться 4.01.2024, 17:54

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Ситуация для Украины улучшится.

Главным условием для изменения ситуации на фронте является поставки вооружения от наших партнеров. Об этом «24 Каналу» рассказал украинский политолог Игорь Рейтерович, отметив, что значительную роль играет авиация.

Что ждать на фронте в 2024 году

Получение достаточного количества необходимого оружия может оказать существенное влияние на ход боевых действий. Пока процесс с передачей вооружения еще продолжается, у украинских военных к началу следующего года будет одна задача.

- Из имеющейся информации, по крайней мере, в первые месяцы 2024 года, ВСУ перейдут в динамичную оборону. То есть мы будем максимально держать фронт, уничтожая россиян, – отметил Игорь Рейтерович.

Такой подход поможет скопить ресурсы. К тому же есть вероятность, что в следующем году в Украину придет больше оружия. Ведь по состоянию на 2023 год не удалось получить даже треть из того, что обещали. А то, что было получено, могло быть использовано не полностью.

- Также Европейский Союз пусть медленно, но увеличивает темпы военного производства. Понятно, что это может покрыть нашу потребность в боеприпасах и не только. А после успешной динамической обороны, не исключаю, что мы можем снова увидеть наступательные действия, – заметил Рейтерович.

На самом деле, все так все плохо, как кажется на первый взгляд.

Влияние авиации

Важный фактор, который может повлиять на развитие боевых действий в следующем году, получение авиации. Нельзя сказать, что западные самолеты смогут сиюминутно коренным образом изменить ситуацию. Но это все еще будет дополнительным преимуществом для Вооруженных сил Украины.

- Это позволит лучше планировать и проводить именно наступательные действия. Потому что ключевой проблемой являются минные поля. Имея самолеты, мы можем лучше и больше выбивать российскую артиллерию. Это позволит нам безопаснее и быстрее разминировать эти поля, – объяснил политолог.

Ситуация в 2024 году может существенно отличаться от того, что мы видели в 2023 году. Но очень важно, чтобы поддержка наших партнеров все же оставалась на стабильном уровне. Потому что от этого, в частности, зависит и планирование дальнейших шагов в войне.

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