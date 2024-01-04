Политолог рассказал, кто может возглавить новый мятеж против Путина 2 4.01.2024, 18:18

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Самое главное для новой власти — договориться с Западом.

Британская разведка пишет, что Путин готовится к новому мятежу после марша Евгения Пригожина, создавая военные структуры, которые будут защищать Москву.

Действительно ли Путина так напугало восстание главы ЧВК «Вагнера»? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом и писателем Владимиром Цыбулько:

— Во-первых, страх был и раньше. Путин считал, что Пригожиным он в определенной мере балансирует Минобороны Шойгу. Против этого ведомства у Путина было три инструмента: Кадыров, Росгвардия Золотова и Пригожин. Мы помним, как вел себя Кадыров во время восстания Пригожина, это же элемент неопределенности. Поэтому, мне кажется, что сейчас никто не рассчитывает на сценарий массовых действий. Путин это понимает, он, скорее всего, считает, что обезопасился от дворцового переворота.

Единственный сценарий, который у Путина на поверхности, это какая-то массовка, какая-то фронда одной из региональных элит. Но региональным элитам московская власть до одного места: если Москва грабит их, то они просто усиливают грабеж своего населения. Вот и все.

А вот околопутинские кланы имеют определенный интерес к смене Путина. Например, Путин сейчас при нехватке денег на войну сначала нефтянку обобрал, потом обобрал компании, которые зарабатывали больше миллиарда. Сейчас чиновники склоняют Путина опять ограбить население, на этот раз — через облигации пенсионного фонда — забрать деньги со счетов и перекрыть их каким-то векселем или гособлигациями, которые будут покрываться лет через 50 после войны.

Единственный возможный сценарий — если у кого-то из путинского окружения получится найти канал коммуникации на Западе, который обеспечил бы признание новой власти после переворота. Тут, конечно, эти псевдовыборы могут создать определенные условия.

— Показательная казнь Пригожина должна была запугать российские элиты. Произошло ли это или риск подобного мятежа или дворцового переворота сохраняется?

— Дело в том, что Путин не столько запугивает, сколько делает своими сообщниками. Ведь этот огромнейший военный пирог, его нарезка, так сказать, делает очень многих довольно зажиточными, в том числе — и из региональных кланов. Потеряв экспортные рынки, они получили много заказов в оборонке. И тут у Путина появляется целая сеть региональных элит, которая сейчас богатеет на гособоронзаказе.

Но это такая разводка, потому что сейчас из ельцинских олигархов только Дерипаска остался, Потанин еще, но он посвежее, плюс кооператив «Озеро».

Сейчас на этом фоне появляется целая куча всяких новых персонажей. Но самое главное, что покамест путинская разводка работает. Он дал заработать части своих олигархов, некоторые местные элиты он, не имея денег, подкупил теми активами, которые отобрали у западных компаний, начиная от огромнейшего пивзавода «Балтика» и активов Carlsberg в России. Дошло до того, что Кадыров получил возможность пилить металлолом на оккупированных территориях Донбасса.

У Путина пока работает схема создания сообщников, которых в случае чего можно будет и в Гааге посадить на скамье подсудимых рядом с собой, начиная от Лукашенко и заканчивая Кадыровым. Это игра.

— Кто может стать потенциальным мятежником в случае ухудшения экономической ситуации в России или крупных провалов на фронте?

— Тут главная задача — не отобрать власть, не украсть ее, а захватив власть получить возможность начать диалог с западными странами, «Большой семеркой».

В России наконец-то начали понимать ужас зависимости от Китая, куда их загнал Путин. Поэтому самый главный мотив для серьезных российских игроков — сорваться с китайской цепи. Главные расчеты российского экспорта сейчас идут в юанях, возможно, эмиратский дирхам будет валютой расчета, с рупией посложнее.

Поэтому часть элит понимает, что зависимость от Китая позволит сохранить власть, но ограбит Россию до нитки. Если у кого-то будет желание сохранить страну, то они будут действовать против Путина. Пока что западные страны целиком устраивает вот эта тенденция уничтожения России Путиным.

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