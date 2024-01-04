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Минздрав потребовал от частных аптек увеличить долю отечественных лекарств

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  • 4.01.2024, 18:25
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Минздрав потребовал от частных аптек увеличить долю отечественных лекарств

До 40%.

В Минздраве состоялось «совещание» с представителями 20 крупнейших фармсетей всех форм собственности. На нем шла речь о стоимости препаратов, а также об увеличении доли отечественных лекарств в частных аптеках, сообщает пресс-служба ведомства.

Было отмечено, что Минздрав и другие заинтересованные ведомства продолжат контролировать цены на лекпрепараты. Речь идет о таких категориях, как ввозимые импортные препараты, формирование цен поставщиков и формирование цен в аптеках.

«На совещании обозначено, что в аптечных сетях негосударственной формы собственности должна быть увеличена доля отечественных лекпрепаратов до 40%», — говорится в сообщении.

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