Кыргызстанцу, который воевал в ЧВК «Вагнер», дали пять лет колонии

Кыргызстанцу, который воевал в ЧВК «Вагнер», дали пять лет колонии3
- 4.01.2024, 18:39
- 2,748
Это второй подобный случай.
Нарынский областной суд Кыргызстана приговорил Бекназара Боругул уулу к пяти годам лишения свободы за участие в войне в Украине в составе ЧВК «Вагнер». О вынесенном еще 7 декабря решении суд сообщил только сегодня, 4 января, пишет «Сибирь. Реалии».
О задержании 27-летнего жителя Нарынской области, воевавшего в Украине в ЧВК «Вагнер», стало известно в августе 2023 года. В ЧВК он завербовался будучи заключенным одной из российских колоний. Мужчину задержали через три недели после возвращения в Кыргызстан.
В Государственном комитете национальной безопасности тогда сообщили, что разбирательство в отношении мужчины ведется по статье «Участие гражданина КС в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта».
Спецслужба опубликовала видеоролик, где показаны кадры с подозреваемым в военной форме и с оружием, а также моменты его задержания и обыска. В видео также можно увидеть награды задержанного, предположительно полученные за участие в войне, документы и символику с логотипом ЧВК «Вагнер».
Это второй случай задержания в Кыргызстане участника войны в Украине.
В мае 2023 года 31-летний кыргызстанец Аскар Кубанычбек уулу был приговорен судом к 10 годам лишения свободы за участие в войне против Украины.
Но в августе 2023 года Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в районный суд.