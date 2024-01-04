Кыргызстанцу, который воевал в ЧВК «Вагнер», дали пять лет колонии 3 4.01.2024, 18:39

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Это второй подобный случай.

Нарынский областной суд Кыргызстана приговорил Бекназара Боругул уулу к пяти годам лишения свободы за участие в войне в Украине в составе ЧВК «Вагнер». О вынесенном еще 7 декабря решении суд сообщил только сегодня, 4 января, пишет «Сибирь. Реалии».

О задержании 27-летнего жителя Нарынской области, воевавшего в Украине в ЧВК «Вагнер», стало известно в августе 2023 года. В ЧВК он завербовался будучи заключенным одной из российских колоний. Мужчину задержали через три недели после возвращения в Кыргызстан.

В Государственном комитете национальной безопасности тогда сообщили, что разбирательство в отношении мужчины ведется по статье «Участие гражданина КС в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта».

Спецслужба опубликовала видеоролик, где показаны кадры с подозреваемым в военной форме и с оружием, а также моменты его задержания и обыска. В видео также можно увидеть награды задержанного, предположительно полученные за участие в войне, документы и символику с логотипом ЧВК «Вагнер».

Это второй случай задержания в Кыргызстане участника войны в Украине.

В мае 2023 года 31-летний кыргызстанец Аскар Кубанычбек уулу был приговорен судом к 10 годам лишения свободы за участие в войне против Украины.

Но в августе 2023 года Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в районный суд.

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