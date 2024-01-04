В течение семи дней уволены два топ-управленца, отвечавшие за работу БелАЭС 5 4.01.2024, 18:48

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На фоне скандальной статьи Bloomberg.

В течение семи дней освобождены от занимаемых должностей два топ-управленца, отвечавшие за работу Белорусском атомной электростанции, пишет «Позiрк».

4 января Александр Лукашенко назначил генеральным директором станции 51-летнего уроженца Гомеля Сергея Бобовича. С 10 августа 2020 года он работал заместителем генерального директора государственного производственного объединения «Белэнерго».

Ранее, с первых дней реализации проекта, БелАЭС руководил Михаил Филимонов. В 1980 году он закончил Белорусский политехнический институт, с тех пор работал в сфере энергетики.

29 декабря решением правительства был отправлен в отставку замминистра энергетики 68-летний Михаил Михадюк, непосредственно курировавший работу БелАЭС.

В должности замглавы Минэнерго Михадюк работал с 2005 года.

Сооружение БелАЭС вблизи Островца (Гродненская область) завершилось осенью 2023 года. Станция построена по российскому проекту, генеральным подрядчиком выступила государственная корпорация «Росатом».

Отметим, что увольнения прошли на фоне скандальной публикации Bloomberg, вышедшей 19 декабре 2023 года. Агентство со ссылкой на внутренние документы «Росатома» сообщило, что в феврале 2022 года на БелАЭС обнаружилась серьезная проблема — в первый контур второго энергоблока просачивалась ионообменная смола, угрожая заклинить критически важные компоненты.

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