В Бресте горожан призвали не ходить в парки и лесополосы 4.01.2024, 19:14

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В чем дело?

В настоящее время парки и лесопосадки в Бресте предоставляют угрозу для людей. Об этом сообщили в Брестском горисполкоме.

«Перепад температур способствовал обледенению веток деревьев и их дальнейшему падению под собственной тяжестью. Коммунальные службы занимаются уборкой как упавших веток, так и посыпкой дорожек, но в приоритете — дороги и улицы в городе», — говорится в сообщении.

Местные власти просят брестчан временно воздержаться от посещения городских парков и лесопосадок ввиду сложившихся неблагоприятных погодных условий.

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