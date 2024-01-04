В Бресте горожан призвали не ходить в парки и лесополосы
- 4.01.2024, 19:14
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В чем дело?
В настоящее время парки и лесопосадки в Бресте предоставляют угрозу для людей. Об этом сообщили в Брестском горисполкоме.
«Перепад температур способствовал обледенению веток деревьев и их дальнейшему падению под собственной тяжестью. Коммунальные службы занимаются уборкой как упавших веток, так и посыпкой дорожек, но в приоритете — дороги и улицы в городе», — говорится в сообщении.
Местные власти просят брестчан временно воздержаться от посещения городских парков и лесопосадок ввиду сложившихся неблагоприятных погодных условий.