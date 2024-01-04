В обращении стали чаще находить редкие фальшивые банкноты 4.01.2024, 19:31

Если попасть на такие деньги, то можно лишиться месячной зарплаты.

В Беларуси стали чаще находить в обращении фальшивые банкноты номиналом 500 евро. Как сообщает Нацбанк, в январе-сентябре 2023 года число выявленных таких дензнаков вырос в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

«В 2023 году (за январь-сентябрь. — Прим. ред.) количество поддельных банкнот номиналом 500 евро увеличилось в 7 раз», — сообщает Нацбанк. Если в январе-сентябре 2023 года в обращении нашли 14 таких банкнот, то за аналогичный период 2022-го — на 12 меньше.

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