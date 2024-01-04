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Украинские бойцы уничтожили за сутки три комплекса «Муром-М» на Харьковщине

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  • 4.01.2024, 19:45
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Украинские бойцы уничтожили за сутки три комплекса «Муром-М» на Харьковщине

Видеофакт.

Украинские воины на Харьковщине с помощью FPV-дронов за сутки уничтожили три вражеских комплекса наблюдения «Муром-М».

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинские воины опубликовали в соцсетях.

«Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» вместе с побратимами из ВСУ на Харьковщине с помощью FPV-дронов уничтожили 3 комплекса «Муром-М» за сутки. Таким образом, возможности разведывательных функций врага ограничены», - отмечают бойцы в комментарии к видео.

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