Украинские бойцы уничтожили за сутки три комплекса «Муром-М» на Харьковщине

Украинские бойцы уничтожили за сутки три комплекса «Муром-М» на Харьковщине1
- 4.01.2024, 19:45
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Видеофакт.
Украинские воины на Харьковщине с помощью FPV-дронов за сутки уничтожили три вражеских комплекса наблюдения «Муром-М».
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинские воины опубликовали в соцсетях.
«Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» вместе с побратимами из ВСУ на Харьковщине с помощью FPV-дронов уничтожили 3 комплекса «Муром-М» за сутки. Таким образом, возможности разведывательных функций врага ограничены», - отмечают бойцы в комментарии к видео.