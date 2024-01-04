Оказывают ли в Беларуси помощь алкозависимым анонимно? 6 4.01.2024, 19:47

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Кажется, нет.

Анонимная помощь алкозависимым в Беларуси предусмотрена законадательством. Но кажется, ее все же нет. Об этом на телеканале «Беларусь 1» рассказал главный врач Минского клинического наркологического центра Александр Алишевич, передает «Зеркало».

«Когда человек обращается к нам на анонимной основе, мы прежде чем с ним что-то делать, заключаем договор. Нельзя просто прийти с улицы и сказать — я хочу то-то и то-то. Во-первых, это ведь все через кассу, с квитанциями, чеками. А во-вторых, на договорной основе, потому что тут уже наступают отношения „клиент-врач“», — отметил Алишевич.

Поэтому договор заключается только при наличии паспорта. В этом случае говорить об анонимности не приходится.

Кроме того, очень часто таким людям нужна в том числе и медикаментозная помощь. На транквилизаторы, антидепрессанты и другие серьезные препараты необходим рецепт врача — то есть без документов не обойтись.

Врач-нарколог также подчеркнул, что имя пациента может быть раскрыто по запросу силовиков.

«Полной анонимности не получается», — подытожил Алишевич.

Он также озвучил статистику по количеству алко- и наркозависимым в Беларуси. Сославшись на данные Республиканского центра наркологии, мониторинга и превентологии на 1 ноября 2023 года, в нашей стране на учете состоят около 150 тысяч алкозависимых и около 7 тысяч — наркозависимых.

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