Лукашенко назначил нового министра экономики и запретил ему врать 8 4.01.2024, 20:08

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Юрий Чеботарь

Поручение диктатора вряд ли получится выполнить.

Александр Лукашенко назначил новым министром экономики первого заместителя главы ведомства Юрия Чеботаря, предупредив, что до сих пор не был удовлетворен работой Минэкономики.

«Я хотел бы видеть Министерство экономики. Скажу откровенно, я его замечал в течение года нечасто. Вы понимаете, что я не совсем удовлетворен работой Министерства экономики. И эта неудовлетворенность в том числе ложится и на вас. Но я очень надеюсь, что ситуация поменяется», — сказал Лукашенко.

Узурпатор напомнил, что в 2025 году в Беларуси должны пройти очередные «выборы», а потому в 2024 году Минэкономики «будет тяжело».

Назвав 2024 год «особым», диктатор предупредил нового министра, что тот всегда должен говорить ему только правду. «Никакого приукрашивания. Рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. Поэтому ни в коем случае не врать», — сказал Лукашенко.

Новому министру экономики Белоруссии 44 года, он окончил Белорусский государственный экономический университет и Академию управления. В 2011–2016 годах был начальником главного управления промышленности, транспорта и связи Минэкономики, в 2016–2020-х — заместителем министра, в 2020 году стал первым заместителем. Награжден медалью «За вклад в создание Евразийского экономического союза» III степени и медалью «За трудовые заслуги».

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