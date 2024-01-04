SpaceX запустила первые шесть спутников сотовой связи Direct to Cell

SpaceX запустила первые шесть спутников сотовой связи Direct to Cell1
- 4.01.2024, 20:14
Они обеспечат связь в труднодоступных местах.
Компания SpaceX запустила первые шесть спутников Starlink, предоставляющих услуги мобильной связи. Об этом сообщает Bloomberg.
Это позволяет улучшить доступ к связи в отдаленных районах. Спутники используются в качестве башен сотовой связи в космосе и работают с существующими мобильными телефонами пользователей. Они предоставляют возможность обмена текстовыми сообщениями в районах со слабым или отсутствующим сотовым сигналом.
В будущем планируется также передача голоса и данных с помощью этих спутников. Компания SpaceX получила разрешение на проведение тестов новой услуги под названием Direct to Cell, позволяющей осуществлять мобильную связь в любой точке Земли. Указанная услуга не может конкурировать с существующими наземными сетями сотовой связи.
Помимо Соединенных Штатов, компания SpaceX также сотрудничает с внешними операторами мобильной связи в других странах, таких как Австралия, Швейцария, Канада, Новая Зеландия, Чили, Перу и Япония. SpaceX ожидает получить около $10 миллиардов от продаж услуг Starlink в этом году, что составит две трети от общего объема продаж компании.
Falcon 9 launches 21 @Starlink satellites to orbit from California, including six with Direct to Cell capabilities → https://t.co/FgiJ7LOYdK pic.twitter.com/IKBkTSB63C— SpaceX (@SpaceX) January 3, 2024