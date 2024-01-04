На южном направлении ВСУ уничтожили вражеский ЗРК «Стрела-10»1
- 4.01.2024, 20:20
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Видеофакт.
Силы обороны Украины с помощью HIMARS уничтожили зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» российских оккупантов. Вражеская цель была обнаружена во время ведения аэроразведки на южном направлении.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Спецназовцы рассказали, что разведку проводил экипаж БпАК 73-го морского центра ССО, который и обнаружил российский ЗРК «Стрела-10» на юге Украины.
Такой комплекс противник использует для наблюдения и уничтожения воздушных целей на небольших высотах, пояснили защитники.
После фиксации вражеской цели операторы ССО скорректировали по ней огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения ВСУ.
«В результате огневого поражения ЗРК противник уничтожен!» - указывается в публикации.
Также в ССО обнародовали кадры боевой работы и ликвидации комплекса «Стрела-10» российских захватчиков.