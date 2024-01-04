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На южном направлении ВСУ уничтожили вражеский ЗРК «Стрела-10»

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  • 4.01.2024, 20:20
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На южном направлении ВСУ уничтожили вражеский ЗРК «Стрела-10»

Видеофакт.

Силы обороны Украины с помощью HIMARS уничтожили зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» российских оккупантов. Вражеская цель была обнаружена во время ведения аэроразведки на южном направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Спецназовцы рассказали, что разведку проводил экипаж БпАК 73-го морского центра ССО, который и обнаружил российский ЗРК «Стрела-10» на юге Украины.

Такой комплекс противник использует для наблюдения и уничтожения воздушных целей на небольших высотах, пояснили защитники.

После фиксации вражеской цели операторы ССО скорректировали по ней огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения ВСУ.

«В результате огневого поражения ЗРК противник уничтожен!» - указывается в публикации.

Также в ССО обнародовали кадры боевой работы и ликвидации комплекса «Стрела-10» российских захватчиков.

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