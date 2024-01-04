Главным тренером БАТЭ снова стал Игорь Криушенко 4.01.2024, 20:27

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Он сменил на этом посту Кирилла Альшевского.

Главным тренером футбольного клуба БАТЭ стал Игорь Криушенко.

Он сменил на этом посту Кирилла Альшевского, о чьей отставке стало известно накануне.

В своем первом интервью на посту Криушенко заявил, что ставку планирует делать на воспитанников БАТЭ.

«В будущем сезоне сделаем ставку на воспитанников школы БАТЭ: и на нынешних, и на тех, кто когда-то выступал в дубле или заявил о себе в других командах. Да, болельщики требовательны, они привыкли к борьбе за самые высокие места. Но есть причины, по которым акцент сдвинулся — повторюсь, он будет на своих воспитанниках», - сказал Криушенко.

Игорю Криушенко 59 лет. Он уже был главным тренером команды в 2005-2007 годах. За время своей тренерской карьеры Криушенко был главным тренером национальной сборной Беларуси (2017-2019), работал с минским «Динамо» (2007-2008), «Торпедо-БелАЗ» (2012-2017), брестским «Динамо» (2022-2023), в России, Узбекистане, Индонезии. В 2022 году дважды возникали слухи, что он будет работать с БАТЭ, но они тогда не подтвердились.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».