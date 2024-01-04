ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира «Исламского джихада» в Газе 4.01.2024, 20:31

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Мамдух Лулу погиб при авиаударе ВВС Израиля.

Израильские военные ликвидировали в ходе операции в секторе Газа одного из высокопоставленных членов радикальной террористической группировки «Исламский джихад». Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в телеграм-канале.

«ЦАХАЛ и ISA убили начальника оперативного штаба «Исламского джихада» в северной части сектора Газа», — говорится в сообщении. Мамдух Лулу погиб при авиаударе ВВС Израиля, нанесенном на основании разведданных Службы общей безопасности страны.

По информации израильской армии, Мамдух Лулу контактировал с высокопоставленными чиновниками зарубежного штаба «Исламского джихада», а также спланировал и возглавил множество террористических атак из сектора Газа против израильских гражданских лиц и солдат.

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