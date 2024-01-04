В Горках в гараже погибли двое студентов 1 4.01.2024, 21:07

1,226

Что произошло?

Ребята отметили успешную сдачу экзамена и отправились в гараж, где красили машину. В общежитие они не вернулись. Друзья забили тревогу на следующий день. Придя в гараж, они нашли их мертвыми, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Днем 4 января в арендованном гараже были обнаружены тела двух молодых людей — 20 лет и 21 года. Установлено, что за неделю до случившегося парни арендовали гараж для покраски автомобиля одного из них.

По предварительной информации, вечером накануне трагедии, погибшие отмечали успешную сдачу экзамена, а после решили прогуляться, но обратно в общежитие так и не вернулись. Друзья забили тревогу на следующий день, когда поняли, что ребята долго не выходят на связь. Направившись в гараж, они обнаружили, что он не заперт, а в автомобиле — парней без признаков жизни, сидевших на передних сидениях. В замке зажигания находился ключ.

Местные жители рассказали, что утром слышали звук работающего двигателя, но особого значения не придали.

На месте работает следственно-оперативная группа. По факту гибели молодых людей проводится проверка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».