В Горках в гараже погибли двое студентов

В Горках в гараже погибли двое студентов1
- 4.01.2024, 21:07
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Что произошло?
Ребята отметили успешную сдачу экзамена и отправились в гараж, где красили машину. В общежитие они не вернулись. Друзья забили тревогу на следующий день. Придя в гараж, они нашли их мертвыми, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Днем 4 января в арендованном гараже были обнаружены тела двух молодых людей — 20 лет и 21 года. Установлено, что за неделю до случившегося парни арендовали гараж для покраски автомобиля одного из них.
По предварительной информации, вечером накануне трагедии, погибшие отмечали успешную сдачу экзамена, а после решили прогуляться, но обратно в общежитие так и не вернулись. Друзья забили тревогу на следующий день, когда поняли, что ребята долго не выходят на связь. Направившись в гараж, они обнаружили, что он не заперт, а в автомобиле — парней без признаков жизни, сидевших на передних сидениях. В замке зажигания находился ключ.
Местные жители рассказали, что утром слышали звук работающего двигателя, но особого значения не придали.
На месте работает следственно-оперативная группа. По факту гибели молодых людей проводится проверка.